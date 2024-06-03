مواجهات واشتباكات مسلحة في الضفة الغربية

اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، عقب حملة دهم واعتقالات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وأصيب مستوطن بعد تعرضه للضرب على يد شبان فلسطينيين لدى محاولته اقتحام قبر يوسف في نابلس.

وشهدت المنطقة الشرقية من المدينة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت شارع عمان ومحيط قبر يوسف.

وتمكن مقاومون من استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في بلاطة البلد، وسط اشتباكات واطلاق نار صوب الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وأمنت قوات الاحتلال اقتحام عشرات المستوطنين لقبر يوسف بحافلات، حيث أدوا طقوساً تلمودية في المكان.

وقاد اقتحام المستوطنين لقبر يوسف رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة المحتلة، يوسي داغان.

ووصلت عدة حافلات تقل مستوطنين بحراسة مشددة من آليات الاحتلال وتعزيزات عسكرية ضخمة عبر حاجز بيت فوريك شرقي نابلس، إلى قبر يوسف، كما سجل وصول مجموعة أخرى من المستوطنين مشيا على الأقدام من منطقة الطور وعبر حي الضاحية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية عراق التايه شرق نابلس، وأوقفت مركبة واحتجزت سائقها خلال اقتحام المنطقة الشرقية من المدينة.

اعتقالات ومداهمات

وشهدت الضفة اقتحامات ومداهمات، حيث اقتحمت قوات الاحتلال قريتي دير أبو ضعيف وجلقموس وبلدة الزبابدة في جنين، وشنت حملة تفتيش.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل والرصاص في دير أبو ضعيف.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقابا شمال طوباس، بعدد من الآليات العسكرية، ودهمت عددا من المنازل وفتشتتها وخرّبت في محتوياتها، واعتقلت الشابين محمد جهاد المصري ومحمد خليفة أبو عرة بعد مداهمة منزليهما.

واندلعت اشتباكات مسلحة وعملية إطلاق نار صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة عقابا.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، رفقة جرافة وآليات عسكرية، لتأمين دخول المستوطنين إلى قبر يوسف بذريعة أداء طقوس وصلوات تلمودية.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سنجل شمال رام الله، بعدد كبير من الآليات، وباشرت دهم بيوت الفلسطينيين، واعتقلت الشبان مجاهد أحمد غفري، ونور محمد دار خليل، وحسن معاوية فقهاء.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، ووثقت مقاطع مصورة سحب قوات الاحتلال آلية معطوبة خلال اقتحام بلدة سنجل.

وفي أريحا؛ نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش لعدد من منازل الأهال في بلدة العوجا شمال مدينة أريحا.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حوسان غرب بيت لحم معززة بالآليات العسكرية، ونفذت عمليات دهم وتفتيش للمنازل في أحياء البلدة، واعتقلت الشقيقين قيس ومحمد محمود قاسم شوشة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وداهمت منزل محمد محمود العمور وفتشته.

وفي الخليل؛ اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا جنوب الخليل، وداهمت العديد من المنازل ونفذت فيها عمليات تفتيش وتخريب، واعتقلت كلا من لؤي باسل شديد، ويوسف نايف العواودة، وإبراهيم عبد الهادي الشرحة، ومحمد الأطرش، وأسامة وليد البستنجي، ومؤيد أحمد المسالمة، وأحمد جمال عمرو.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل، مطلقة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع نحو الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات بالاختناق.

وفي القدس المحتلة؛ اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قريتي الجيب والجديرة شمال غرب القدس المحتلة، واعتقلت الشاب محمد درويش من بلدة الجديرة، بعد مداهمة منزله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الجريح حسني صالح أبو دية من بلدة الجيب بعد مداهمة منزل ذويه، علما أنه أصيب برصاص الاحتلال قبل عدة أشهر.

المصدر: مواقع