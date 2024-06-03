عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 02-06-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- استهداف رادار القبة الحديدية وأماكن استقرار وتموضع ضباطها وجنودها في مقر كتيبة الجمع الحربي في ثكنة يردن في الجولان المحتل عبر هجوم جوي بِسرب من المسيرات الإنقضاضية أصابت أهدافها بدقة، مما أدى إلى تدمير الرادار وتعطيله وإيقاع الضباط والجنود بين قتيلٍ وجريح.
2- الساعة 11:00 استهداف موقع المرج بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
3- استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح عبر رمايتين متتاليتين بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع.
4- بعد رصدٍ ومتابعةٍ دقيقة لِحركة آليات العدو الإسرائيلي في موقع العباد، أَعدَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية كميناً مُحكماً لها وعند وصول الآليات إلى بوابة الموقع استهدفوا إحداها بالأسلحة الصاروخية المباشرة، مما أدى إلى تدميرها واحتراقها بِمن فيها.
5- استهداف مستعمرة كريات شمونة (مدينة الخالصة) بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً بنت جبيل وحولا.
6- استهداف مستعمرة المطلة بالأسلحة الصاروخية المباشرة وإصابة الأهداف بدقة، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء على بلدة حولا مما أدى الى استشهاد مدنيين عزل.
7- الساعة 19:03 استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
8- الساعة 19:08 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
9- الساعة 19:35 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
10- استهداف مستعمرة المطلة بالأسلحة الصاروخية، كردٍ على قصف العدو الإسرائيلي لبلدة الخيام بقذائف المدفعية.
-القطاع الغربي:
1- الساعة 14:30 استهداف موقع حدب يارون وانتشار جنود العدو الإسرائيلي في محيطه بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة.
المصدر: الاعلام الحربي