عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 02-06-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- استهداف رادار القبة الحديدية وأماكن ‏استقرار وتموضع ضباطها وجنودها في مقر كتيبة ‏الجمع الحربي في ثكنة يردن في الجولان المحتل‏ عبر هجوم جوي بِسرب من المسيرات الإنقضاضية أصابت أهدافها بدقة، مما أدى إلى تدمير الرادار وتعطيله ‏وإيقاع الضباط والجنود بين قتيلٍ وجريح.‏

2- الساعة 11:00 استهداف موقع ‏المرج بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

3- استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح عبر رمايتين متتاليتين بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع.

4- بعد رصدٍ ‏ومتابعةٍ دقيقة لِحركة آليات العدو الإسرائيلي في موقع العباد، أَعدَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية كميناً ‏مُحكماً لها وعند وصول الآليات إلى بوابة الموقع استهدفوا إحداها بالأسلحة الصاروخية المباشرة، ‏مما أدى إلى تدميرها واحتراقها بِمن فيها.

5- استهداف مستعمرة كريات شمونة (مدينة ‏الخالصة) بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً بنت جبيل ‏وحولا.

6- استهداف مستعمرة المطلة بالأسلحة الصاروخية المباشرة ‏وإصابة الأهداف بدقة، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً ‏الاعتداء على بلدة حولا مما أدى الى استشهاد مدنيين عزل.

7- الساعة 19:03 استهداف موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

8- الساعة 19:08 استهداف ‏موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.

9- الساعة 19:35 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

10- استهداف مستعمرة المطلة بالأسلحة الصاروخية، كردٍ على قصف العدو الإسرائيلي لبلدة الخيام بقذائف المدفعية.

-القطاع الغربي:

1- الساعة 14:30 استهداف موقع حدب يارون وانتشار جنود العدو الإسرائيلي في محيطه بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة ‏مباشرة.‏

المصدر: الاعلام الحربي