مسيرات المقاومة وصواريخها تلهب مقرات ومراكز للعدو في الجولان المحتل

شنت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم الأحد، هجوماً جوياً بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على مقر كتيبة الجمع الحربي في ثكنة يردن في الجولان المحتل.
واستهدفت مسيرات المقاومة رادار القبة الحديدية فيها وأماكن استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة، مما أدى إلى تدمير الرادار وتعطيله وإيقاع الضباط والجنود بين قتيلٍ وجريح.
وواصلت المقاومة عملياتها ضد مواقع وتجمعات ومستوطنات العدو الصهيوني في شمال فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة.
ورداً على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية بِرمايتين متتاليتين مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
وبعد رصدٍ ومتابعةٍ دقيقة لِحركة آليات العدو الإسرائيلي في موقع العباد، أَعدَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية كميناً مُحكماً لها وعند وصول الآليات إلى بوابة الموقع استهدفوا إحداها بالأسلحة الصاروخية المباشرة، مما أدى إلى تدميرها واحتراقها بِمن فيها.
كما ردت المقاومة على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً بنت جبيل وحولا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية كريات شمونة (مدينة الخالصة) بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
وردت المقاومة أيضاً، على الاعتداء الاسرائيلي على بلدة حولا مما أدى الى استشهاد مدنيين عزل، واستهدفت مستعمرة المطلة بالأسلحة الصاروخية المباشرة واصابت أهدافها بدقة.
ووزعت الاعلام الحربي في المقاومة فيديو حمل عنوان “رهن إشارتك”.
كما وزع الاعلام الحربي فاصل فيديو حمل عنوان “2000 عملية… ولن يتم الإكتفاء بذلك”.
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:00) موقع المرج بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة، وعند الساعة (14:30)، موقع حدب يارون وانتشار جنود العدو الإسرائيلي في محيطه بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابةً مباشرة.
كما استهدفت المقاومة مواقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وزبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققت إصابات مباشرة.
ورداً على قصف العدو الإسرائيلي لبلدة الخيام بقذائف المدفعية استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة المطلة بالأسلحة الصاروخية.
المصدر: الاعلام الحربي