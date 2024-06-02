مسيرات المقاومة وصواريخها تلهب مقرات ومراكز للعدو في الجولان المحتل

شنت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم الأحد، هجوماً جوياً بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على مقر كتيبة ‏الجمع الحربي في ثكنة يردن في الجولان المحتل.

واستهدفت مسيرات المقاومة رادار القبة الحديدية فيها وأماكن ‏استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة، مما أدى إلى تدمير الرادار وتعطيله ‏وإيقاع الضباط والجنود بين قتيلٍ وجريح.

وواصلت المقاومة عملياتها ضد مواقع وتجمعات ومستوطنات العدو الصهيوني في شمال فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة.

ورداً على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية بِرمايتين متتاليتين مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا.

وبعد رصدٍ ‏ومتابعةٍ دقيقة لِحركة آليات العدو الإسرائيلي في موقع العباد، أَعدَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية كميناً ‏مُحكماً لها وعند وصول الآليات إلى بوابة الموقع استهدفوا إحداها بالأسلحة الصاروخية المباشرة، ‏مما أدى إلى تدميرها واحتراقها بِمن فيها.

كما ردت المقاومة على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً بنت جبيل ‏وحولا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية كريات شمونة (مدينة ‏الخالصة) بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وردت المقاومة أيضاً، على الاعتداء الاسرائيلي على بلدة حولا مما أدى الى استشهاد مدنيين عزل، واستهدفت مستعمرة المطلة بالأسلحة الصاروخية المباشرة ‏واصابت أهدافها بدقة.

ووزعت الاعلام الحربي في المقاومة فيديو حمل عنوان “رهن إشارتك”.

كما وزع الاعلام الحربي فاصل فيديو حمل عنوان “2000 عملية… ولن يتم الإكتفاء بذلك”.

واستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:00) موقع ‏المرج بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة، وعند الساعة (14:30)، ‏موقع حدب يارون وانتشار جنود العدو الإسرائيلي في محيطه بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابةً ‏مباشرة.

كما استهدفت المقاومة مواقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، و‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وزبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققت إصابات مباشرة.

ورداً ‏على قصف العدو الإسرائيلي لبلدة الخيام بقذائف المدفعية استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مستوطنة المطلة بالأسلحة الصاروخية.‏

المصدر: الاعلام الحربي