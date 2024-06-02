لليوم الـ 240.. المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للاحتلال وتستهدف تجمعات الاحتلال في رفح ومناطق أخرى

تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة التصدي للعدوان الصهيوني لليوم الـ 240 على التوالي، موقعة في صفوفه المزيد من الخسائر.

وأعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام، أنها قصفت قيادة العدو في محور “نتساريم” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

بعد عودتهم من خطوط القتال، أبلغ مجاهدو القسام عن استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” في محيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بمدينة غزة.

كما استهدفت القسام جرافتين عسكريتين من نوع “D9” بقذيفتي “تاندوم” في شارع بوابة صلاح الدين بمدينة رفح جنوب القطاع، وجرافة أخرى بقذيفة “الياسين 105” قرب جمعية الأمل في مخيم يبنا في المدينة.

وفي مدينة رفح ايضاً، أعلنت سرايا القدس، أنها استهدفت بقذائف الهاون النظامي “عيار 60” جنود وآليات العدو المتوغلة في منطقة البراهمة غرب مخيم يبنا في المدينة، في حين أكد المجاهدون استهدافهم دبابة ميركافاه صهيونية بقذيفتين من نوع (RBG) جنوب مدرسة خولة واشتعال النيران فيها.

وعرضت الاعلام العسكري لدى السرايا، مشاهد من إعداد وتجهيز القذائف الصاروخية خلال معركة طوفان الأقصى، بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم.

كما عرضت سرايا القدس، أبرز العمليات الجهادية التي نفذتها خلال توغل العدو الصهيوني في مخيم جباليا.

وبدورها، دكت “قوات الشهيد عمر القاسم”، (الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين)، مواقع العدو على محاور التقدم في محافظة رفح، جنوب القطاع، وخط الإمدادات لمواقع العدو في محور نتساريم.

وأوضحت الكتائب في بيان، أن وحدة المدفعية دكت موقع العدو في محيط موقع القوس في مخيم يبنا جنوب رفح، بقذائف الهاون من العيار الثقيل. كما استهدفت بالهاون من العيار الثقيل، مواقع العدو على محور التوغل غرب دوار زعرب بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت “قوات الشهيد عمر القاسم”، خط إمداد قوات العدو في محور نتساريم، بصواريخ من نوع “قاسم 10”.

المصدر: الاعلام العسكري