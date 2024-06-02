مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية : الاحتلال يعتقل فلسطينيين من غزة في رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة واعتقلت عدة فلسطينيين، فيما اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة بتصدي المقاومة للاقتحامات.

ففي جنين؛ اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع وصانور والمناطق المجاورة، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة في بلدة جبع تخللها تفجير عبوة ناسفة.

واعتقلت قوات الاحتلال عدنان أحمد خليلية والد الشهيد أمجد خليلية، والشاب براء فايز ملايشة، بعد اقتحام منزليهما في بلدة جبع.

وفي سياق متصل؛ اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية جلبون شمال شرق جنين وبلدة سيلة الظهر وقرية العطارة جنوب جنين، ونصبت حواجز عسكري مفاجئة “طيارة” وأوقفت مركبات الفلسطينيين ودققت في بطاقاتهم ما تسبب بإعاقة حركتهم.

وفي نابلس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مادما جنوب نابلس، واعتقلت الشاب أحمد فتحي قط بعد مداهمة منزل ذويه.

علما أن قط أسير محرر ومعتقل سياسي سابق اعتقل مؤخرا مع أعضاء فرقة الإباء الإنشادية، والتي اعتقلتها أجهزة أمن السلطة فور خروجهم من بوابات جامعة النجاح بعد مشاركتهم في إحياء حفل تأبين شهداء طولكرم الذي أقامته الكتلة الإسلامية.

وأفرجت الأجهزة الأمنية عن أعضاء فرقة الإباء الإنشادية بعد عدة أيام من الاعتقال، ليعتقل الاحتلال اثنين منهم سابقا واليوم يتم اعتقال الثالث.

وفي طولكرم، استهدف مقاومون قوة تابعة لجيش الاحتلال على جدار الفصل العنصري بالقرب من بلدة زيتا بصليات من الرصاص من مسافة صفر.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال حي القرعان في مدينة قلقيلية، فيما نشرت طائرات استطلاع “درون” بسماء المدينة وتركزت في منطقة “حي القرعان”.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتونيا غربي رام الله، وسيّرت دوريات في شوارعها، واعتقلت خمسة فلسطينيين من أهالي قطاع غزة بعد اقتحام بناية سكنية في بلدة بيتونيا، وهم: جميل نائل جحا، ماهر نائل جحا، صالح وائل جحا، صلاح وائل جحا، وائل صلاح جحا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال تقتحم حي سطح مرحبا وحي جبل الطويل بمدينة البيرة.

وفي بيت لحم؛ اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الخضر جنوب بيت لحم، واعتقلت يوسف أحمد صبيح، ويوسف إبراهيم صبيح بعد مداهمة منزلي عائلاتهما في البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة برك سليمان السياحية المحاذية لبلدة الخضر، واقتحمت مدينة بيت لحم.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مؤيد عقل خضيرات بعد اقتحام منزله بمدينة الظاهرية جنوب المدينة، فيما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

المصدر: مواقع