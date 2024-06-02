المقاومة الاسلامية في العراق استهدفت هدفاً حيوياً في ايلات “ام الرشراش” بواسطة الطيران المسيّر

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها صباح اليوم الاحد انها استهدفت هدفاً حيوياً في ايلات “ام الرشراش” وجاء في البيان ” استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد الموافق 2 / 6 / 2024 ، هدفاً حيوياً في ايلات ” ام الرشراش” ، بواسطة الطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء”.

المصدر: المقاومة الاسلامية في العراق