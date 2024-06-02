اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في الجولان والجليل الاعلى خشية تسلل طائرات مسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2024 - 09:18

اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في الجولان والجليل الاعلى خشية تسلل طائرات مسيرة

منذ 38 mins 2 June، 2024
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