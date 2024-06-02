القوات اليمنية أعلنت تنفيذ 6 عمليات: مستمرون بدعم غزة وبالتصدي للعدوان الاميركي البريطاني

أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها فجر الاحد ان قواتها البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذوا 6 عمليات عسكرية.

ولفتت الى ان “العملية الأولى استهدفتْ حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةَ (إيزنهاور) شماليَ البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الصواريخِ والطائراتِ المسيرةِ وهو ثاني استهدافٍ للحاملةِ خلالَ ٢٤ ساعة”، وتابعت ان “العملية الثانيةُ استهدفتْ مدمرةً أمريكيةً في البحرِ الأحمرِ وأصيبَتْ إصابةً مباشرةً بعددٍ من المسيرات”.

وتابع البيان “فيما العملياتُ الأربعُ الأخرى استهدفتْ سفناً تابعةً لشركاتٍ انتهكتْ قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ منها سفينةُ( MAINA ) والتي تم استهدافُها بعمليتينِ في البحرِ الأحمرِ وكذلك في البحرِ العربي”، واضاف ان “العمليةُ الثالثةُ استهدفتْ سفينة( ALORAIQ ) في المحيط الهندي”، ولفت الى ان “العمليةُ الرابعةُ استهدفتْ سفينةَ( ABLIANI ) في البحرِ الأحمرِ”.

وأكد البيان ان “العمليات حققت أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ وكانتِ الإصاباتُ دقيقةً ومباشرة”، وشددت على ان “القوات المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ إسناداً ونصرةً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ والتصدي للعدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا والذي يأتي إسنادًا للعدوِّ الإسرائيليِّ الصهيونيِّ للاستمرارِ في جرائمِهِ وعدوانِهِ على الشعبِ الفلسطينيِّ ولنْ تتوقفَ عملياتُ الإسنادِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة”.

وهذا نص بيان القوات المسلحة اليمنية:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على جرائمِ العدوِّ الصهيونيِّ بحقِّ النازحينَ في منطقةِ رفح، بقطاعِ غزةَ وفي إطارِ توسيعِ العملياتِ العسكريةِ في المرحلةِ الرابعةِ من التصعيد ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا

نفذتِ القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى ستَّ عملياتٍ عسكريةٍ على النحو التالي:

الأولى استهدفتْ حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةَ (إيزنهاور) شماليَ البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الصواريخِ والطائراتِ المسيرةِ وهو ثاني استهدافٍ للحاملةِ خلالَ ٢٤ ساعة.

الثانيةُ استهدفتْ مدمرةً أمريكيةً في البحرِ الأحمرِ وأصيبَتْ إصابةً مباشرةً بعددٍ من المسيرات.

فيما العملياتُ الأربعُ الأخرى استهدفتْ سفناً تابعةً لشركاتٍ انتهكتْ قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ منها سفينةُ( MAINA ) والتي تم استهدافُها بعمليتينِ في البحرِ الأحمرِ وكذلك في البحرِ العربي.

والعمليةُ الثالثةُ استهدفتْ سفينة( ALORAIQ ) في المحيط الهندي.

والعمليةُ الرابعةُ استهدفتْ سفينةَ( ABLIANI ) في البحرِ الأحمرِ.

وقدْ حققتِ العملياتُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ وكانتِ الإصاباتُ دقيقةً ومباشرةً.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ إسناداً ونصرةً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ والتصدي للعدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا والذي يأتي إسنادًا للعدوِّ الإسرائيليِّ الصهيونيِّ للاستمرارِ في جرائمِهِ وعدوانِهِ على الشعبِ الفلسطينيِّ ولنْ تتوقفَ عملياتُ الإسنادِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 24 ذي القعدة 1445للهجرة

الموافق للـ 1 يونيو 2024م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

المصدر: موقع المنار