المقاومة الإسلامية استهدفت المقر المستحدث لقيادة كتيبة ‫المدفعية 411 في جعتون بالأسلحة الصاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2024 - 23:12

المقاومة الإسلامية استهدفت المقر المستحدث لقيادة كتيبة ‫المدفعية 411 في جعتون بالأسلحة الصاروخية

منذ 1 ساعة 1 June، 2024
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