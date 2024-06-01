إعلام العدو: غانتس يدعو إلى انعقاد مجلس الحرب بأسرع وقت ‫ممكن لمناقشة الخطة “الإسرائيلية” التي طرحها بايدن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 1 2024 - 21:32

إعلام العدو: غانتس يدعو إلى انعقاد مجلس الحرب بأسرع وقت ‫ممكن لمناقشة الخطة “الإسرائيلية” التي طرحها بايدن

منذ 34 mins 1 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة