إعلام العدو: “الجيش الإسرائيلي” يعترف رسميا بسقوط صاروخ بركان ظهر اليوم على ثكنة كريات شمونة ووقوع أضرار جسيمة – موقع قناة المنار – لبنان
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إعلام العدو: “الجيش الإسرائيلي” يعترف رسميا بسقوط صاروخ بركان ظهر اليوم على ثكنة كريات شمونة ووقوع أضرار جسيمة
منذ 11 mins
1 June، 2024
عاجل
المقاومة الاسلامية
صاروخ بركان
كريات شمونة
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