إعلام العدو: “الجيش الإسرائيلي” يعترف رسميا بسقوط صاروخ ‫بركان ظهر اليوم على ثكنة كريات شمونة ووقوع أضرار جسيمة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2024 - 18:10

إعلام العدو: “الجيش الإسرائيلي” يعترف رسميا بسقوط صاروخ ‫بركان ظهر اليوم على ثكنة كريات شمونة ووقوع أضرار جسيمة

منذ 11 mins 1 June، 2024
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