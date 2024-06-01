بالفيديو | تعرف على مسيرة “هرمز 900” التي أسقطها المقاومة الاسلامية في جنوب لبنان

أسقطت المقاومة الاسلامية في لبنان مسيرة صهيونية من نوع “هرمز 900”، “كانت تعتدي على أهلنا وقرانا”. وقالت المقاومة في بيان إن عملية الاسقاط جاءت بعد أن كمن لها المجاهدون، حيث تم استهدافها فوق الأراضي اللبنانية بالأسلحة المناسبة واسقاطها.

وأكدت أن هذه العملية أيضاً، أتت بعد رصد وترقب ‏ومتابعة دقيقة لمسيرات العدو التي تقوم بالاغتيالات واستهداف المنازل الآمنة.

بطاقة هدف | الطائرة المسيّرة الإسرائيلية “Hermes 900 – كوخاف”

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أفادت بإسقاط طائرة بدون طيار بصاروخ أرض جو أطلقه حزب الله وهي من نوع “كوخاف”، هيرميز 900، وهي واحدة من أكبر وأغلى الطائرات التي تمتلكها القوات الجوية الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن النيران اشتعلت في الطائرة وسقطت في إحدى قرى جنوب لبنان.

وقالت الإذاعة إنها هذه هي المرة الرابعة التي يُسقط فيها حزب الله مسيّرات إسرائيلية في جنوب لبنان منذ بدء الحرب الحالية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لاسقاط المسيرة في أجواء جنوب لبنان. وتظهر المشاهد فرحة الجنوبيين باسقاط الطائرة، التي تؤكد دعمهم للمقاومة في خياراتها وفي دعمها للمجاهدين في غزة.

المصدر: الاعلام الحربي