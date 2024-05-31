صادر عن كتائب القسام: بعد عودتهم من خطوط القتال.. أبلغ مجاهدونا عن قنص جنديين صهيونيين وإصابتهما إصابة مباشرة محيط دوار الشيخ زايد شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2024 - 21:10

صادر عن كتائب القسام: بعد عودتهم من خطوط القتال.. أبلغ مجاهدونا عن قنص جنديين صهيونيين وإصابتهما إصابة مباشرة محيط دوار الشيخ زايد شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 31 May، 2024
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