اعلام العدو: عشرات الآلاف من سكان الجليل الغربي حتى في المستوطنات التي لم يتم إخلاؤها يجدون أنفسهم مرة أخرى في مساء السبت في الملاجئ تحت وابل صواريخ حزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2024 - 21:10

اعلام العدو: عشرات الآلاف من سكان الجليل الغربي حتى في المستوطنات التي لم يتم إخلاؤها يجدون أنفسهم مرة أخرى في مساء السبت في الملاجئ تحت وابل صواريخ حزب الله

منذ 1 ساعة 31 May، 2024
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