5 شهداء بينهم أطفال ونساء بقصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة الصوص بمخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2024 - 04:00

5 شهداء بينهم أطفال ونساء بقصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة الصوص بمخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 2 ساعة 31 May، 2024
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