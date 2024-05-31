وسائل إعلام يمنية: شهيدين و10 جرحى في حصيلة أولية لضحايا العدوان الأمريكي البريطاني الذي استهدف مبنى الإذاعة في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2024 - 02:20

وسائل إعلام يمنية: شهيدين و10 جرحى في حصيلة أولية لضحايا العدوان الأمريكي البريطاني الذي استهدف مبنى الإذاعة في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة

منذ 1 ساعة 31 May، 2024
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