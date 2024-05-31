عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 30-05-2024، وفقًا للآتي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 18:25 استهداف موقع الرمثا ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 18:35 استهداف موقع زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.‏

-القطاع الغربي:

1- الساعة 13:15 استهداف انتشار ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع عداثر ‏بالقذائف المدفعيّة وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 17:50 استهداف انتشار ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام ‏بقذائف المدفعيّة وإصابته إصابة مباشرة.‏

3- الساعة 20:00 استهداف ثكنة ‏زرعيت بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة.

4- الساعة 23:00 استهداف مبنى يستخدمه ‏جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء في ‏ساحة بلدة حولا.

المصدر: الاعلام الحربي