اعلام العدو: هبوط طائرة مروحية إسرائيلية في مستشفى برزيلاي في عسقلان وعلى متنها إصابات خطيرة جراء القتال في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2024 - 17:14
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السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي: فلسطين هي الخندق الأول والمعركة التي يواجهها الشعب الفلسطيني هي معركة لكل الأمة
السيد الحوثي: نحذر من الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي ضد بلدنا وأي خطوات عدائية علينا لن تثنينا عن موقفنا المساند لغزة
مجلس الامن الدولي ناقش مشروع قرار تقدمت به الجزائر عن المجموعة العربية لوقف الحرب في قطاع غزة
رئيس مجلس الشورى الإيراني: على دول العالم وخاصة الإسلامية ترك الملاحظات الدبلوماسية والدفاع بكل قوة عن ماء وجه البشرية
موظفو الخدمة العامة في أستراليا يدعون الحكومة إلى التوقف عن توريد قطع عسكرية وأسلحة إلى الكيان الصهيوني
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط سلسلة هجمات إرهابية على السكك الحديدية في شبه جزيرة القرم
الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني للعلاّمة الشيخ علي كوراني الذي يقام الجمعة 31 ايار الساعة 5 عصراً في مجمع المجتبى(ع)
الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني للعلاّمة الشيخ علي كوراني الذي يقام الجمعة 31 ايار الساعة 5 عصراً في مجمع المجتبى(ع)
قاليباف: يجب كبح جماح الثعبان الصهيوني بأيّ ثمن وإيران ستبذل كل جهودها في هذا المسار
إعلام العدو: استطلاع رأي يظهر أن 49% من الإسرائيليين يرون ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر
اعلام العدو: هبوط طائرة مروحية إسرائيلية في مستشفى برزيلاي في عسقلان وعلى متنها إصابات خطيرة جراء القتال في غزة
منذ 16 mins
30 May، 2024
عاجل
عسقلان
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