عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 29-05-2024، وفقًا للآتي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 12:55 شن هجوم مركّب بالتتالي على موقع البغدادي بدأ باستهداف الموقع وحاميته وانتشار جنوده ‏بالأسلحة الصاروخيّة، وتبعها مسيّرات انقضاضيّة محمّلة بالقنابل استهدفت غرفة عمليّات الموقع ‏والمراقبة أصابت أهدافها بدقّة وأحدثت عدّة انفجارات وحرائق وحققت إصابات في الجنود.‏

2- الساعة 18:10 استهداف موقع ‌‏السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة ‏مباشرة.‏

3- الساعة 18:10 استهداف موقع ‌‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.‏

-القطاع الغربي:

1- الساعة 09:15 استهداف التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى ‏تدميرها.‏

2- الساعة 09:30 استهداف انتشار ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرش شتولا بالقذائف المدفعية.‏

3- الساعة 18:00 استهداف موقع ‏راميا بقذائف المدفعيّة وإصابته إصابة مباشرة.‏

المصدر: الاعلام الحربي