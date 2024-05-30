عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 29-05-2024، وفقًا للآتي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 12:55 شن هجوم مركّب بالتتالي على موقع البغدادي بدأ باستهداف الموقع وحاميته وانتشار جنوده بالأسلحة الصاروخيّة، وتبعها مسيّرات انقضاضيّة محمّلة بالقنابل استهدفت غرفة عمليّات الموقع والمراقبة أصابت أهدافها بدقّة وأحدثت عدّة انفجارات وحرائق وحققت إصابات في الجنود.
2- الساعة 18:10 استهداف موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 18:10 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.
-القطاع الغربي:
1- الساعة 09:15 استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.
2- الساعة 09:30 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في حرش شتولا بالقذائف المدفعية.
3- الساعة 18:00 استهداف موقع راميا بقذائف المدفعيّة وإصابته إصابة مباشرة.
المصدر: الاعلام الحربي