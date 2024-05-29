رسالة الى غالانت من الذين يزعم انه سيرسلهم الى ما وراء النهر – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2024 - 22:00

رسالة الى غالانت من الذين يزعم انه سيرسلهم الى ما وراء النهر

منذ 14 mins 29 May، 2024
غالانت
تقارير مصورة - لبنان

رسالةٌ الى غالانت من الذين يزعُمُ انه سيُرسلُهم الى ما وراءَ النهر.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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