غالانت يعلن الاستقالة من الكنيست والبقاء بالليكود: حكومة نتنياهو تسن قانونا يتعارض مع احتياجات الجيش

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت في كلمة ألقاها مساء الأربعاء استقالته من الكنيست، وأشار إلى أنه “سيسلّم كتاب الاستقالة لرئيس الكنيست قريبا”، وتابع انه “كعضو في حركة الليكود سأواصل النضال”، على حد تعبيره.

كما هاجم غالانت نتنياهو، حيث قال “أُقلت من منصبي (وزيرا للحرب) لأنني عملت لمصلحة البلاد”، وأكد أن “تجنيد الحريديين، حاجة أمنية ضرورية”، ولفت الى ان “حكومة نتنياهو، تعمل على سنّ قانون يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي”.

واضاف غالانت “لقد قمت بقيادة المنظومة الأمنية خلال 13 شهرا من الحرب، مما سمح لإسرائيل بالتوصل إلى حسم عسكريّ في حرب الجبهات السبع”، على حد زعمه.

المصدر: عرب 48