استشهاد 4 جنود وإصابة آخرين من الجيش المصري برصاص الاحتلال عند معبر رفح

استشهد 4 جنود مصريون وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، عند معبر رفح الحدودي، وفق ما سمح الاحتلال بنشره.

وقالت مصادر عبرية، نقلاً عن جيش الاحتلال، إن 4 جنود مصريين قتلوا في تبادل إطلاق نار بينهم وبين الجيش الإسرائيلي عند معبر رفح.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن اشتباكًا وقع، بين جنود مصريين وجنود إسرائيليين عند معبر رفح. وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن حادثًا غير عادي وقع بين الجيشين الإسرائيلي والمصري، بينما كشفت القناة الـ14 أن جنودا مصريين أطلقوا النار على جنود إسرائيليين داخل معبر رفح.

وأفادت القناة الـ14 الإسرائيلية أن جنودًا مصريين أطلقوا النار على جنود إسرائيليين داخل معبر رفح بدون وقوع إصابات. غير أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الأمن المصري أطلق النار على شاحنة إسرائيلية ورد جنود إسرائيليون بإطلاق نار وهناك إصابات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الجيش الإسرائيلي ردت بإطلاق النار كتحذير. وأضافت عن مصادر أن هذا الحادث يأتي في ذروة التوتر مع مصر، وقد يكون له عواقب سياسية مهمة.

بدروه، قال المتحدث العسكري المصري، إن “القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بالشريط الحدودي في رفح”، وأقر بأن تبادل إطلاق النار “أدى لاستشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين”.

وجاء الإعلان الإسرائيلي الرسمي، بعد وقت وجيز من حذف الرقابة العسكرية أخبارا كانت قد نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، مشيرة إلى “حادث استثنائي” بين الجيشين الإسرائيلي والمصري عند معبر رفح.

وفي البداية، تضاربت أعداد الجنود المصريين الذين قد يكونون قتلى، أو المصابين، إذ ذكرت تقارير أن جنديا واحدا فقط قد قُتل، فيما أشارت تقارير أخرى إلى مقتل جنديين.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن مسؤولين في الجيش والشاباك أجروا محادثات مع نظرائهم المصريين في الساعات الماضية، بعد حادثة تبادل إطلاق النار على الحدود المصرية.

وأشارت إلى “تحقيق إسرائيلي مصري مشترك، في محاولة للتوصل إلى تفاهم بشأن الواقعة ومنع تدهور العلاقات” التي تشهد توترا منذ بدء هجوم الاحتلال على منطقة رفح.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر في الجيش مزاعمها بأن “قوة مصرية شرعت بإطلاق النار أولا”، وأفادت بأن “القوات الإسرائيلية الضالعة في الحادث تابعة للواء 401 مدرع”. وادّعت أن “تبادل إطلاق النار جرى بالبنادق دون إشراك الدبابات”.

وأوردت القناة الإسرائيلية 14، أن قوات الأمن المصرية أطلقت النار على شاحنة إسرائيلية عند معبر رفح، مضيفة: “ردّ جنودنا بإطلاق النارـ وتمّ رصد إصابات”.

المصدر: مواقع