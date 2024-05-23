الشيخ نعيم قاسم للمنار: محور المقاومة قدم الكثير من التضحيات ومنهم قادة شهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2024 - 14:50

الشيخ نعيم قاسم للمنار: محور المقاومة قدم الكثير من التضحيات ومنهم قادة شهداء

منذ 53 mins 23 May، 2024
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