35 شهيداً بينهم أطفال إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الساعات الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2024 - 08:42

35 شهيداً بينهم أطفال إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الساعات الماضية

منذ 37 mins 23 May، 2024
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