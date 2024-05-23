35 شهيداً بينهم أطفال إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الساعات الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2024 - 08:42
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كتائب القسام استهدفت دبابتي ميركافا و3 جرافات D9 عسكرية وناقلة جند بقذائف الياسين 105 وعبوات شواظ شرق رفح جنوب قطاع غزة
كتائب القسام استهدفت دبابتي ميركافا و3 جرافات D9 عسكرية وناقلة جند بقذائف الياسين 105 وعبوات شواظ شرق رفح جنوب قطاع غزة
كتائب القسام: قنص 3 جنود صهاينة شمال بيت حانون شمال قطاع غزة
كتائب القسام: الإجهاز على جنديين صهيونيين من مسافة صفر في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح
فصائل المقاومة في جنين تعلن مواصلة المواجهات مع العدو الصهيوني وتفجير عدد من العبوات الناسفة بآلياته
وزارة الصحة الفلسطينية: 11 شهيداً بينهم 4 أطفال جراء عدوان الاحتلال المستمر على جنين في الضفة الغربية المحتلة
مراسل المنار: وزير الأمن القومي الصهيوني ايتمار بن غفير اقتحم ودنس المسجد الاقصى للمرة الأولى منذ عملية طوفان الاقصى
حركة حماس: إقدام بن غفير على اقتحام المسجد الاقصى عمل عدواني يصب الزيت على النار وندعو شعبنا لتكثيف الرباط بالمسجد
وسائل إعلام يمنية: طيران العدوان الأمريكي البريطاني شنت عدة غارات على مطار الحديدة الدولي
إسبانيا والنرويج وأيرلندا تعلن الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية
حماس: نرحب بإعلان كل من النرويج وإيرلندا وأسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين ونعتبرها خطوةً مهمة
مراسل المنار: مسيرة صهيونية استهدفت سيارة على طريق كفردجال النبطية في جنوب لبنان
سرايا القدس-كتيبة نابلس: تم التصدي لقوات الإحتلال في محور العين
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله يوم الجمعة المقبل الساعة 5 عصرا خلال احتفال يقيمه حزب الله تكريما ووفاءً لشهداء ايران الأطهار بمجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله يوم الجمعة المقبل الساعة 5 عصرا خلال احتفال يقيمه حزب الله تكريما ووفاءً لشهداء ايران الأطهار بمجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
لجان المقاومة في فلسطين: خطوة مهمة نحو التفاف عالمي حر حول حق شعبنا الفلسطيني في أرضه
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله يوم الجمعة المقبل الساعة 5 عصرا خلال احتفال يقيمه حزب الله تكريما ووفاءً لشهداء ايران الأطهار بمجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
لجان المقاومة في فلسطين: خطوة مهمة نحو التفاف عالمي حر حول حق شعبنا الفلسطيني في أرضه
35 شهيداً بينهم أطفال إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الساعات الماضية
منذ 37 mins
23 May، 2024
عاجل
شهداء غزة
غزة
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