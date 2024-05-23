الخارجية الكولومبية: الرئيس غوستافو بيترو أصدر أمرا بافتتاح سفارة للبلاد في رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2024 - 02:30
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وسائل إعلام فلسطينية: الطواقم الطبية نقلت اليوم أكثر من 20 شهيداً إلى المستشفى المعمداني في مدينة غزة
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سرايا القدس: أسقطنا طائرة صهيونية من نوع "درون" وسيطرنا عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية شمال قطاع غزة
سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون موقعاً للعدو على خط الإمداد لمحور "نتساريم" جنوب مدينة غزة
قوات الشهيد عمر القاسم: استهدفنا قوة صهيونية راجلة كانت تتحصن في أحد المنازل في حي الجنينة شرق مدينة رفح
جيش الإحتلال يعترف بمقتل ضابط وجنديين في معارك شمال قطاع غزة خلال الساعات الماضية
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إسبانيا والنرويج وأيرلندا تعلن الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله يوم الجمعة المقبل الساعة 5 عصرا خلال احتفال يقيمه حزب الله تكريما ووفاءً لشهداء ايران الأطهار بمجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله يوم الجمعة المقبل الساعة 5 عصرا خلال احتفال يقيمه حزب الله تكريما ووفاءً لشهداء ايران الأطهار بمجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
لجان المقاومة في فلسطين: خطوة مهمة نحو التفاف عالمي حر حول حق شعبنا الفلسطيني في أرضه
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله يوم الجمعة المقبل الساعة 5 عصرا خلال احتفال يقيمه حزب الله تكريما ووفاءً لشهداء ايران الأطهار بمجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
لجان المقاومة في فلسطين: خطوة مهمة نحو التفاف عالمي حر حول حق شعبنا الفلسطيني في أرضه
الخارجية الكولومبية: الرئيس غوستافو بيترو أصدر أمرا بافتتاح سفارة للبلاد في رام الله
منذ 2 ساعة
23 May، 2024
عاجل
الاعتراف بدولة فلسطين
سفارة كولومبيا برام الله
فلسطين
كولومبيا
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