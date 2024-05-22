سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون موقعاً للعدو على خط الإمداد لمحور “نتساريم” جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2024 - 18:20
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رئيس الوزراء الايرلندي: ايرلندا تعترف بدولة فلسطينية ونثق بأن مزيداً من الدول ستنضم الينا في هذه الخطوة
اعلام العدو: "اسرائيل" تستدعي سفيريها في النرويج وايرلندا على خلفية الاعتراف بدولة فلسطين
حركة حماس: نعتبر هذا الاعلان خطوة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
حركة حماس: اعلان العدو إلغاء ما يسمى بقانون "فك الارتباط" استمرار لسياسة الاحتلال الاستيطانية وتنكره لحقوق شعبنا
سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون موقعاً للعدو على خط الإمداد لمحور “نتساريم” جنوب مدينة غزة
منذ 22 mins
22 May، 2024
عاجل
سرايا القدس
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