غارة من طائرات الإحتلال الحربية تستهدف شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2024 - 02:56

غارة من طائرات الإحتلال الحربية تستهدف شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 21 May، 2024
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