الفصائل الفلسطينية في سوريا تنعى الرئيس السيد ابراهيم رئيسي

منذ الإعلان الرسمي لاستشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد ابراهيم رئيسي، تتالت بيانات وبرقيات التعزية من فصائل المقاومة الفلسطينية، المتواجدة في العاصمة السورية، استلم موقع قناة المنار نسخاً منها.

وبرغم الإيمان العميق لدى فصائل المقاومة بمتانة وقوة النهج وديمومته في محور المقاومة انطلاقاً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة آية الله الإمام علي الخمنئي دام ظله، إلا أن قادة الفصائل يرون غياب شخصيتين بهذه الأهمية خسارة كبيرة خاصة بعد ما قدمه كلاهما من دعم ومساندة للقضية الفلسطينية بكل مكونات فصائلها.

بداية من القيادة الفلسطينية لحزب البعث العربي الاشتراكي، فقد أرسل الدكتور محمد قيس الأمين العام لقوات الصاعقة برقية تعزية للقائد الإمام علي الخمنئي والشعب الإيراني، مؤكداً “أن الذكرى الطيبة للشهيد الرئيس ابراهيم رئيس ورفاقة لن تغيب وستبقى محط تقدير واحترام، مشيداً بمدى الاخلاص والتفاني التي قدمها الرئيس الشهيد ورفاقه في خدمة وطنهم والمبادئ التي عملوا من أجلها، وقد شدد البيان على وقوف قوات الصاعقة كما كانت في خندق واحد مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في حرب المحور ضد الكيان الصهيوني حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية، مع كامل الثقة بانتصار محور المقاومة المعمد بدماء الشهداء الابرار على طريق القدس.

كما أرسلت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة بياناً نعت فيه كلا من الرئيس الشهيد السيد ابراهيم رئيسي والسيد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، مطلعه “باستشهاد القادة الكبار في الريس رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان فقدت فلسطين وكل أحرار العالم قامات قيادية جهادية عليا أسهمت في صنع انتصارات محور المقاومة”.

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة شعورها بحجم الخسارة القاسية في ذروة المعركة مع الكيان الصهيوني والمشروع الغربي الأمريكي، مشددة على انه سيحفظ الشعب الفلسطيني كفاح الشهيدين القائدين كما حفظت مكانة الشهيد القائد الحاج سليماني شهداءً على درب تحرير فلسطين.

وفيما تتالت البيانات من كل من حركة فتح الانتفاضة وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، قدمتا فيها أحر التعازي لسماحة الإمام القائد السيد على الخامنئي، وللشعب الإيراني وقيادته. معربة عن شعروها بالخسارة لفقدان الشهداء السيد الرئيس ابراهيم رئيس ووزير خارجيته السيد عبد اللهيان، وذكرت البيانات اهمية الشهيدين فيما قدماه للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في المعركة المشتركة ضد الكيان الصهيوني.

إلى ذلك كله صدر بيان مشترك عن القيادة المركزية لتحالف قوة المقاومة الفلسطينية التي تضم غالبية الفصائل الفلسطينية، حيث تضمن البيان التعازي الحارة للسيد القائد آية الله السيد علي خامنئي دام ظله باستشهاد الرئيس رئيسي ووزير خارجيته والوفد المرافق، مؤكدين وقوف الفصائل الفلسطينية إلى جانب القيادة والشعب الإيراني الشقيق الذي سيتجاز هذا الحدث الجلل بفضل القيادة الحكيمة والشجاعة.

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اكدت في بيان لها الوقوف والتضامن الكامل مع الشعب الايراني الشقيق في هذا المصاب الجلل، وقدمت التعازي للسيد قائد الثورة الايرانية والشعب الايراني، معتبرة قياة الحركة انه بقدر الخسارة الكبيرة للجمهورية الاسلامية الايرانية وشعبها باستشهاد السيد ابراهيم رئيسي والدكتور عبد اللهيان ورفاقهما، فإنه خسارة أيضا للشعب الفلسطيني لما كان لهم من دور كبير على الساحة السياسية داخل ايران وعلى صعيد خدمة القضية الفلسطينية.

وإلى جانب بيانات التعزية اصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بياناً اكدت فيه باسم الامين العام للجبهة القائد الاسير أحمد سعدات ونائبه جميل مزهر وبقية اعضاء وكوادر الجبهة الشعبية، حجم الألم والحزن الذي تلقت فيه نبأ استشهاد الرئيس الايراني ومرافقيه.

ولفتت في بيانها إلى الدور الكبير الذي اداه الشهيدين الرئيس رئيسي والوزير عبد اللهيان على المستوى الاقليمي كما الداخلي لبلادهما، اضافة لدعن القضية الفلسطسنسة والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

جمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية اصدرت بيانا نعت فيه الشهداء الايرانيين بحادث تحطم المروحية العائدة الى الوطن. حيث اعربت الجمعية عن الحزن الشديد والألم الكبير لهذا المصاب الجلل، مؤكدة وقوفهم ومعهم بقية الشعب الفلسطيني المجاهد الى جانب القائد الصابر والشعب الايراني.

المصدر: موقع المنار