بالفيديو| مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع جنود وآليات العدو في محور التوغل شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد جديدة من الاشتباكات الضارية مع قوات الاحتلال الصهيوني في جباليا شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد التي بثتها كتائب القسام استهداف جندي إسرائيلي في أحد المباني مباشرة، بالإضافة إلى استهداف ناقلة جند إسرائيلية وتفجيرها.

وتخوض فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة معارك ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول التوغل في جباليا ومناطق أخرى من القطاع.

وكان الناطق باسم القسام أبو عبيدة قد قال الجمعة إن مقاتلي القسام استهدفوا خلال 10 أيام 100 آلية عسكرية للاحتلال، مؤكدا استعداد المقاومة لـ “معركة استنزاف طويلة مع العدو” وقدرتها على الصمود والقتال.

المصدر: كتائب القسام