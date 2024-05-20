وزير الخارجية الروسي: سنتذكر دائما رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان ومرافقيهم كوطنيين حقيقيين لبلادهم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2024 - 10:12

وزير الخارجية الروسي: سنتذكر دائما رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان ومرافقيهم كوطنيين حقيقيين لبلادهم

منذ 7 mins 20 May، 2024
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