التلفزيون الايراني : تم تقييم صور الطائرة التركية ومن المتوقع وصول قوات الانقاذ الى المكان خلال نصف ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2024 - 06:06
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التلفزيون الايراني : تم تقييم صور الطائرة التركية ومن المتوقع وصول قوات الانقاذ الى المكان خلال نصف ساعة
منذ 2 ساعة
20 May، 2024
عاجل
ايران
مروحية الرئيس الايراني
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