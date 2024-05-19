إعلام العدو: انفجار طائرة مسيّرة مفخخة في عرب العرامشة بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2024 - 12:36

إعلام العدو: انفجار طائرة مسيّرة مفخخة في عرب العرامشة بالجليل الغربي

منذ 2 ساعة 19 May، 2024
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