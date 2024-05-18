غانتس : سننسحب من حكومة الطوارئ اذا لم يستجب نتنياهو لمطالبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2024 - 22:18
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غانتس : سننسحب من حكومة الطوارئ اذا لم يستجب نتنياهو لمطالبنا
منذ 1 ساعة
18 May، 2024
عاجل
غانتس
كيان العدو
نتياهو
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