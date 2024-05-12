المرتضى بحث مع نظيره القطري امكانية تحقيق توأمة ثقافية بين طرابلس والدوحة

اجتمع وزير الثقافة محمد وسام المرتضى مع نظيره القطري عبد الرحمن بن حمد آل ثاني في مكتبه في الدوحة، حيث جرى التداول في شؤون عامة والتطورات الاخيرة في المنطقة إضافة الى العلاقات الثنائية لاسيما الثقافية منها.

وتم الاتفاق على ترتيب زيارة في اقرب وقت ممكن للوزير القطري إلى لبنان وتحديدًا الى مدينة طرابلس، التي يتوقع ان تشهد أسبوعًا ثقافيًا قطريًا ضمن فعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024. كما تطرق الاجتماع الى امكانية تحقيق توأمة ثقافية بين طرابلس والدوحة.

وكان الوزير المرتضى شارك في افتتاح معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته ال33 بناء على دعوة من نظيره القطري.

والمعرض الذي أفتتحه رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في حضور عدد من وزراء الثقافة العرب وشخصيات ثقافية عربية وعالمية، شهد مشاركة مميزة لعدد كبير من دور النشر اللبنانية، حيث اعرب وزير الثقافة القطري لنظيره اللبناني عن توقعه بأن مشاركة هذه الدور سيكون له اكبر مردود على المعرض نجاحًا باعتبارها من اكثر دور النشر استقطابًا للمثقفين وهواة المطالعة.

وقد رافق الوزير المرتضى في زيارته الى قطر الدكتور المهندس وسيم ناغي “رئيس جمعية حفظ تراث اوسكار نيماير”، عضو اللجنة المنظمة لفعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024.

المصدر: بريد الموقع