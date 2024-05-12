شركة الاتصالات: انقطاع خدمات الإنترنت الثابت جنوب قطاع غزة بسبب العدوان “الإسرائيلي”

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (Paltel) عن انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مناطق جنوب قطاع غزة، بسبب العدوان “الإسرائيلي” المستمر، مؤكدةً أن طواقمها “تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن”.

المصدر: موقع العهد