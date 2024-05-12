شركة الاتصالات: انقطاع خدمات الإنترنت الثابت جنوب قطاع غزة بسبب العدوان “الإسرائيلي” – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2024 - 15:06

شركة الاتصالات: انقطاع خدمات الإنترنت الثابت جنوب قطاع غزة بسبب العدوان “الإسرائيلي”

منذ 2 ساعة 12 May، 2024
An antenna of a communications tower that relays phone and internet signals is pictured in Rafah, in the southern Gaza Strip on October 28 , 2023, amid the ongoing battles between Israel and the Palestinian group Hamas. - Internet access and the phone network were completely cut across the Gaza Strip on October 28, nearly three weeks after Israel began bombarding the enclave following an armed attack by Hamas militants that Israeli officials say killed at least 1,400 people, mostly civilians. (Photo by MOHAMMED ABED / AFP)
An antenna of a communications tower that relays phone and internet signals is pictured in Rafah, in the southern Gaza Strip on October 28 , 2023, amid the ongoing battles between Israel and the Palestinian group Hamas. - Internet access and the phone network were completely cut across the Gaza Strip on October 28, nearly three weeks after Israel began bombarding the enclave following an armed attack by Hamas militants that Israeli officials say killed at least 1,400 people, mostly civilians. (Photo by MOHAMMED ABED / AFP)
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا
 أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (Paltel) عن انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مناطق جنوب قطاع غزة، بسبب العدوان “الإسرائيلي” المستمر، مؤكدةً أن طواقمها “تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن”.

المصدر: موقع العهد

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