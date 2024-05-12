اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال شرق رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2024 - 01:42
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اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال شرق رفح
منذ 2 ساعة
12 May، 2024
عاجل
اشتباكات مسلحة
الاحتلال الاسرائيلي
المقاومة الفلسطينية
رفح
غزة
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