اعلام العدو: هبوط مروحية عسكرية في مستشفى بلينسون قرب تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 11 2024 - 22:30

اعلام العدو: هبوط مروحية عسكرية في مستشفى بلينسون قرب تل أبيب

منذ 7 mins 11 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة