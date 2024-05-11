الدفاع المدني في غزة: أكثر من 10 آلاف شهيد لا يزالون تحت  ‫الأنقاض ولم يتم انتشالهم حتى الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2024 - 15:46

الدفاع المدني في غزة: أكثر من 10 آلاف شهيد لا يزالون تحت  ‫الأنقاض ولم يتم انتشالهم حتى الآن

منذ 2 ساعة 11 May، 2024
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