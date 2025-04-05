تقرير مصوّر | مقطع فيديو ينسف رواية الاحتلال حول إعدام طواقم الإسعاف في غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الوحشي على قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط مزيد من الشهداء والجرحى، في ظل استمرار القصف الجوي والمدفعي على مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 60 شهيدًا، و162 إصابة، جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة.

وفي تطوّر لافت، نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية مقطع فيديو يوثّق جريمة ارتكبها جيش الاحتلال بحق طواقم الإسعاف في مدينة رفح جنوب القطاع، ويكذّب بشكل مباشر الرواية الإسرائيلية الرسمية بشأن هذه الحادثة.

الفيديو، الذي قالت الصحيفة إنها حصلت عليه من دبلوماسي رفيع في الأمم المتحدة طلب عدم الكشف عن هويته، يظهر بوضوح سيارات إسعاف تحمل إشارات الطوارئ المضيئة، وعليها علامات الحماية الدولية المتعارف عليها دوليًا، وقد تم ترميزها مسبقًا بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي، وفق ما أكّد التقرير.

كما يُظهر المقطع أفراد الطواقم الطبية وهم يرتدون ستراتهم البرتقالية الخاصة، ويترجلون من سيارات الإسعاف وشاحنة إطفاء، قبل أن يطلق جنود الاحتلال النار عليهم مباشرة، ما أدى إلى استشهاد 14 مسعفًا فلسطينيًا، في جريمة وُصفت بالوحشية.

الفيديو أثار ضجّة في وسائل الإعلام العبرية، إذ أقرّت صحيفتا يديعوت أحرونوت وهآرتس بأن ما ورد في المقطع يتعارض بشكل كامل مع رواية الجيش الإسرائيلي، الذي ادّعى أن استهداف المسعفين جاء نتيجة الاشتباه في هويتهم.

في أول تعليق فلسطيني رسمي، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن “فيديو نيويورك تايمز بشأن مجزرة رفح يفضح جريمة إعدام طواقم الإسعاف، ويكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية، خاصة أن المشاهد تُظهر بوضوح هوية المسعفين، والرموز الخاصة بمهامهم الإنسانية.”

وأضاف البيان أن “الفيديو ينسف بالكامل الرواية الكاذبة والمضلّلة التي روّج لها جيش الاحتلال، ويثبت ارتكابه جريمة حرب مكتملة الأركان، عن سابق إصرار وترصّد، ما يستوجب تحركًا أمميًا عاجلًا لوقف هذا الإجرام المتصاعد بحق المدنيين والطواقم الطبية.”

المصدر: موقع المنار