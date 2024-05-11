مراسل المنار: 8 شهداء في القصف المدفعي المتواصل على حي  ‫الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2024 - 10:06

مراسل المنار: 8 شهداء في القصف المدفعي المتواصل على حي  ‫الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة

منذ 31 mins 11 May، 2024
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