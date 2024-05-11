الجبهة الثانية| ضربات حزب الله تفجّر أزمة الجليل بوجه نتنياهو، إعلان الإنفصال عن “إسرائيل”

مع استمرار الحرب الصهيونية الظالمة على قطاع غزة واستمرار جبهات الإسناد للمقاومة الفلسطينية وعلى رأسها، جبهة جنوب لبنان ضد شمال فلسطين المحتلة، تتابع التداعيات الهائلة لتلك الجبهة على الداخل الصهيوني وبخاصة مستوطنات الشمال.

حوالي مئة ألف مستوطن تم إجلاؤهم من الشمال لم يعودوا قادرين على تحمّل تبعات الحرب والنزوح، وبخاصة ان رؤوساء المستوطنات يصعدون الخطاب الموجه الى الحكومة الصهونية وبشخص رئيسها بنيامين نتنياهو تحديدا.

المزيد مع الزميل محمد سلامي- محرر اللغة الإنكليزية في موقع المنار الإلكتروني:

المصدر: موقع المنار