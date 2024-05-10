اقتصاد | انخفاض حجم الصفقات بالسوق السكنية بنسبة 33% في كيان العدو

تحرير : زينب حمود – تنفيذ غرافيك : علي كجك

تنتقد وسائل اعلام اسرائيلية حكومة بنيامين نتياهو ووزارئه بالتحديد وزيري المالية والاقتصاد . حيث ان الوزيرين يغردان على منصة إكس من الصباح حتى المساء في كل الموضوعات الا عن غلاء المعيشة والوضع الاقتصادي وبالتحديد ملف العقارات . في التفاصيل التي نقلتها صحيفة غلوبس أدت حرب غزة إلى انخفاض حجم الصفقات بالسوق السكنية بنسبة 33% . ويؤكد تحليل أجرته شركة “madlan” المتخصصة في المحتوى العقاري داخل إسرائيل، ركوداً في الطلب على العقارات في المناطق الجنوبية والشمالية، لكنه بدا أكثر حدة في الشمال.

نجول في المنطقة الشمالية لنقرأ الارقام التالية :

• سجلت المنطقة تنفيذ 58 صفقة عقارية في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بـ 441 صفقة في الفترة نفسها من عام 2022، بهبوط بلغت نسبته 55.9%.

• كريات شمونة جرى فيها تسجيل صفقتين فقط هذا نهاية العام 2023 وفي العام 2024 صفر صفقة .

• شلومي تم تسجيل صفقتين فقط مقابل 24 صفقة في الربع الأخير من 2022 بهبوط نسبته 91.6%. وفي العام الحالي صفر صفقة .

• وفي مدينة صفد سُجلت 29 معاملة هذا في العام 2023 مقارنة بـ 222 معاملة في الفترة المقابلة من 2022.

• كتسرين جنوب الجولان لم تسجل سوى معاملة واحدة فقط في الربع الأخير من عام 2023، مقارنة بـ 49 معاملة في الربع الأخير من 2022.

ما يعني بحسب التحليل : كلما اقتربت المستوطنة من السياج الحدودي زاد التهديد وعدم اليقين بشأن المستقبل .هذا في المنطقة الشمالية اذا انتقلنا الى المنطقة الجنوبية أو ما يعرف بغلاف قطاع غزة، جرى تنفيذ 287 صفقة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023، مقابل 1342 صفقة في العام 2022 . رسالة حادة لرئيس نقابة المقاولين الإسرائيليين راؤول سارجو إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نشرها موقع “كالكاليست” تختصر انهيار قطاع العقارات ذكر فيها أن الشركات العاملة في صناعة البناء عليها ديون ضخمة وهناك غياب 100 الف عامل وتعتبر هذه الحال الاسوء منذ عشرين عاماً ويوضح سارجو أن “التبعية التي يدفعون ثمنها اليوم بسبب تهديد اليمنيين للسفن بالاضافة الى فشل الحكومة في إيجاد حل لذلك.

المصدر: موقع المنار