كتائب المجاهدين: يخوض مجاهدونا اشتباكات عنيفة مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محور تقدم حي الزيتون بالأسلحة المناسبة والمتنوعة ويحققون إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2024 - 17:26

كتائب المجاهدين: يخوض مجاهدونا اشتباكات عنيفة مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محور تقدم حي الزيتون بالأسلحة المناسبة والمتنوعة ويحققون إصابات مباشرة

منذ 1 ساعة 10 May، 2024
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