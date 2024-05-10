اشتعال النيران في عدة منازل إثر قصف مدفعية الاحتلال جنوب حي الزيتون شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 10 2024 - 08:18

اشتعال النيران في عدة منازل إثر قصف مدفعية الاحتلال جنوب حي الزيتون شرقي مدينة غزة

منذ 20 mins 10 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة