عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 10 أيار/مايو 2024

العناوين

الأخبار:

ـ “إسرائيل” تعاند أميركا: لا وقف للحرب

ـ كيف تكيّفت المقاومة مع واقع الجبهة؟ من الدفاع السلبي إلى “الصياد القاتل”

ـ القمار غير الشرعي: تغطية حزبية وتبييض أموال عبر الـ”تيكتوك”

ـ شعرة المليار: النازحون باقون برشوة أو مجانًا!

البناء:

ـ بايدن يهدّد نتنياهو بوقف كلّ الأسلحة والذخائر إذا ذهب إلى معركة رفح الكبرى

ـ نتنياهو: سنقاتل وحدنا إذا اقتضى الأمر… وتظاهرات تأييد وتنديد في واشنطن

ـ وفد حماس غادر القاهرة متمسكًا بموافقته على العرض… واليمن إلى مرحلة خامسة

الجمهورية:

ـ بكركي لوثيقة موقف لإعادة النازحين

ـ لقاءُ ثانٍ مع دول مؤثرة

ـ بري لـ”الجمهورية”: المليار الأوروبي لم يُناقش معي

اللواء:

– توقُّف المفاوضات يُنذر بمواجهات ضارية.. والوسيط الفرنسي يستنكف!

– 200 نازح إلى سورية الثلاثاء ومطالبة قطر بإخراج لبنانيات من رفح. . وتصعيد قواتي بوجه “مفوضية اللاجئين”

– خلاف بايدن – نتنياهو على “صفيح رفح”.. والهدنة معلّقة

– تجميد شحنات الأسلحة صفعة “لليمين المتهوّر”.. و6 دول أوروبية للاعتراف بدولة فلسطين اليوم

الديار:

ـ “قنبلة” النزوح لا حلول لها… بكركي تعدّ “خارطة طريق”

ـ المقاومة” تكسر التوازن” جنوبًا وترتقي استخباراتيًا

النهار:

ـ التعبئة حول النزوح… هل تخرق الموقف الدولي؟

ـ نتنياهو يتحدى بايدن: سنقاتل بأظافرنا وبمفردنا لو أضطررنا

ـ عبد الملك الحوثي يهدّد باستهداف أي سفينة تنقل بضائع لإسرائيل

نداء الوطن:

ـ “مفوضية اللاجئين” تنضم إلى “رشوة المليار” وتحرّك نيابي لوقف عملها في لبنان

ـ واشنطن تسعى إلى “منع الانزلاق نحو حرب على الحدود”

الاسرار



البناء:

ـ خفايا

قال دبلوماسي عربي سابق مخضرم تعليقًا على التجاذب الأميركي مع حكومة كيان الاحتلال إن الحديث عن خلاف أمر طبيعي بين الحلفاء، لكن الحديث عن ضغط أميركي على الكيان أمر يحتاج إلى التدقيق، لأن واشنطن لا تحتاج إلى الضغط على “تل أبيب” ولا لإشهار سيف وقف المساعدات العسكرية ويكفي أن تتوقف واشنطن عن التدخل لمنع صدور أي قرار لمساءلة “تل أبيب” في المحافل الدولية من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية وتتسامح مع حركة المقاطعة ومطالب الحركة الطالبية الاحتجاجية بوقف الاستثمارات الجامعية حتّى تنصاع أي حكومة في الكيان، لأن حجم ما تحجبه واشنطن من مصاعب عن الكيان أخطر وأهم من حجم ما تقدّمه له من مكاسب.

ـ كواليس

قال مسؤول عسكري كبير سابق في إحدى الدول العربية إن معركة رفح إذا كانت معركة حسم السيطرة على غزّة فهي تواجه أحد احتمالين وفقًا لأبسط الحسابات، إما ان تتكفل مقاومة غزّة بإفشالها والسؤال في هذه الحالة هو ما جدوى العملية؟ أو أن تبدو فرص جيش الاحتلال بالتفوق واردة كما يأمل. وفي هذه الحالة فهل يتوقع الكيان أن يتفرج محور المقاومة الذي تعهّد بعنوان لمعركته هو ممنوع هزيمة غزّة وحماس خصوصًا. وهذا يعني أن معركة رفح إذا سارت كما يرسم لها الاحتلال تصبح بوابة حرب إقليمية. وربما هذا ما يفسّر التباين الأميركي “الإسرائيلي” في المقاربة.

الجمهورية:

ـ وصفت مصادر متابعة عن قرب لمساعي تهدئة جبهة الجنوب، أن هناك “لعب على الكلام” في بعض نصوص الورقة الفرنسية لأنه لا يمكن تطبيقها كما وردت حرفيًا بل يمكن تفسيرها على غير محملها.

ـ أكدت مصادر نيابية أنه لا يمكن معرفة كيفية إدارة مرجع كبير لملف حساس فهو قادر في كلّ مرة على الوصول بها إلى نهاية جيدة.

ـ على الرغم من التقارب الظاهري بين حزبين مسيحيين فإن المؤشرات ومعطيات الأرض توحي عكس ذلك.

اللواء:

ـ همس

قطعت المفاوضات بين دولة كبرى وأخرى إقليمية نافذة أكثر من خطوة ثابتة باتّجاه إرساء تفاهمات بعد انتهاء الحرب في المنطقة.

ـ غمز

قلَّل موفد رئاسي غير أوروبي من دلالة ترشيح بعض الشخصيات، من الموظفين أو النواب الذين ينشطون لتقديم أوراق اعتماد.

ـ لغز

يهرب نازحون سوريون من قرى جنوبية، بعد الجرائم المرتكبة، ومَن لا يخرج طوعًا، تجري إجراءات لإبعاده!



النهار:

ـ ساهم رئيس وزراء سابق في تأمين مبلغ مالي كبير من دولة خليجبة لجمعية ناشطة في الحقل الإنساني في الجنوب.

ـ التقت شخصية سياسية شمالية على هامش زيارة عائلية مجموعة من المسؤولين والديبلوماسيين من دولة غربية.

ـ تمنى رئيس البرلمان في الجزائر إبراهيم بوغالي على الرئيس بري المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي في الجزائر في نهاية أيار الجاري.

ـ جدد حزب الله تعليماته لكل المنضوين في صفوفه بطرد أي شخص مهما كانت درجته وموقعه إذا أقدم على إطلاق النار في أي تشييع أو أي نشاط اخر”.

ـ شكا مرجع من كثرة إطلالات ضباط متقاعدين على شاشات التلفزيون. ويتحدث أكثرهم في مواضيع عسكرية لا يفقهون فيها و”لم يظهروا قدراتهم هذه أثناء وجودهم في السلك”.

نداء الوطن:

ـ يتردّد أنّ موفدًا غربيًا رفيع المستوى بات يتعامل بشيء من الاستخفاف مع مسؤول لبناني كان على علاقة وثيقة به، لدرجة أنّ الأخير كان يعتقد أنّه من أكثر المقربين من هذا الموفد.

ـ يقوم عدد من المرشحين لرئاسة الجمهورية، من فئة مرشحي “الخيار الثالث”، بتكثيف لقاءاتهم مع معنيين بالاستحقاق، لبنانيين وغير لبنانيين، على اعتبار أنّ المرحلة المقبلة قد تشهد إنجاز الانتخابات إذا ما حصل وقف إطلاق نار في غزّة.

ـ يُصدم مراجعون في وزارة الصحة بأن الملفات العائدة لمؤسساتهم الصحية “ضائعة” واللافت أن هذا التضييع يحصل أكثر من مرة في الملفات عينها، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن حقيقة هذا “الاختفاء” وما إذا كان لخلفيات سياسية أو أن هذه الطريقة يجري اعتمادها لاستبعاد غير المرغوب في حصولهم على التراخيص المقدمة للوزارة أم أن العجز بالفعل وصل فعلًا إلى هذه الدرجة.

المصدر: صحف