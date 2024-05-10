غارات من طائرات الإحتلال الحربية تستهدف مدينة رفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2024 - 03:40

غارات من طائرات الإحتلال الحربية تستهدف مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

منذ 36 mins 10 May، 2024
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