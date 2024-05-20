الذهب يبلغ ذروة جديدة والفضة عند أعلى مستوى في 11 عاماً

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق الاثنين 20 مايو إذ عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الفدرالي الأميركي قد ينفذ أول خفض لأسعار الفائدة قريبا، في حين ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 11 عاما.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 2448.98 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:14 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5% إلى 2453.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 32.08 دولار بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من 11 عاماً.

وكتب محللون في إيه.إن.زد في مذكرة “رخص الفضة نسبيا مقارنة بالذهب وقوة العوامل الأساسية المرتبطة بها يزيدان اهتمام المستثمرين”.

وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1083.05 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 12 مايو أيار 2023. وانخفض البلاديوم 0.1% إلى 1009.05 دولار.

المصدر: رويترز