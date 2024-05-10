رويترز عن البيت الأبيض: لم نتخذ قرارا نهائيا بشأن الشحنة التي تم تعليق إرسالها لإسرائيل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2024 - 03:40

رويترز عن البيت الأبيض: لم نتخذ قرارا نهائيا بشأن الشحنة التي تم تعليق إرسالها لإسرائيل

منذ 39 mins 10 May، 2024
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