المقاومة الإسلامية تستهدف اليات وجنود العدو في موقع  ‫المالكية بقذائف المدفعية وتحقق اصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2024 - 03:40

المقاومة الإسلامية تستهدف اليات وجنود العدو في موقع  ‫المالكية بقذائف المدفعية وتحقق اصابات مؤكدة

منذ 1 ساعة 10 May، 2024
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