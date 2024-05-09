إعلام العدو: نجح حزب الله في استخدام الطائرات الانتحارية بدون طيار بشكل فعّال ضد قوات الجيش “الإسرائيلي” مع التركيز على قوات المشاة وخاصة في المستوطنات المهجورة على طول الحدود أو في المواقع العسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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May 9 2024 - 12:26

إعلام العدو: نجح حزب الله في استخدام الطائرات الانتحارية بدون طيار بشكل فعّال ضد قوات الجيش “الإسرائيلي” مع التركيز على قوات المشاة وخاصة في المستوطنات المهجورة على طول الحدود أو في المواقع العسكرية

منذ 10 mins 9 May، 2024
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